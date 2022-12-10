Американский журналист перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов ЧМ-2022

Американский журналист Грант Уол, который скончался во время четвертьфинального матча чемпионата мира в Катаре между Нидерландами и Аргентиной (2:2, 3:4 по пенальти), перед смертью опубликовал статью с критикой организаторов мундиаля. Статья с заголовком «Им всё равно» была опубликована на сайте журналиста в пятницу, 9 декабря. Матч 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина закончился в ночь на субботу, 10 декабря, по московскому времени.
Статья Уола посвящена гибели филиппинского рабочего на тренировочной базе Саудовской Аравии во время группового этапа. В частности, в ней осуждаются комментарии исполнительного директора оргкомитета чемпионата мира — 2022 Нассера Аль-Хатера.
Напомним, брат умершего сообщил о хорошем состоянии здоровья Гранта. Он заявил, что не верит в естественную смерть своего брата, который мог быть убит, так как получал угрозы в Катаре.
- 10 декабря 2022
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