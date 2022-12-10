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Французский журналист заявил, что Камерун и Гана брали игроков на ЧМ-2022 за деньги

Французский журналист заявил, что Камерун и Гана брали игроков на ЧМ-2022 за деньги
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Французский журналист Ромен Молина выдвинул обвинения в коррупции в адрес Федерации футбола Камеруна и Футбольной ассоциации Ганы.

В видео на своём YouTube-канале Молина заявил, что футбольные организации двух стран брали взятки с некоторых игроков за включение их в заявку национальных команд на чемпионат мира — 2022 в Катаре. Также журналист отметил, что одни игроки платили за попадание в заявку сборной своей страны, а другие давали взятки, чтобы выйти на поле в матчах мундиаля.

Напомним, сборная Ганы заняла четвёртое место в группе Н и не смогла пройти в плей-офф чемпионата мира — 2022 в Катаре. Камерунская национальная команда по итогам группового этапа оказалась на третьем месте в группе G и также выбыла из турнира.

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