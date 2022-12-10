Американская журналистка исследовала, почему у Аргентины нет темнокожих игроков на ЧМ

Журналистка американского издания Washington Post Эрика Дениз Эдвардс провела исследование, чтобы понять, почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре нет темнокожих футболистов.
Автор статьи сравнила расовый состав сборной Аргентины с другой южноамериканской национальной командой, Бразилией. Кроме того, Эдвардс приводит официальную статистику переписи населения Аргентины, согласно которой лишь 1% процент населения страны является темнокожими.
Также журналистка рассматривает историю Аргентины. Она указывает на то, что темнокожих рабов-мужчин использовали в качестве «пушечного мяса», а женщин заставляли выходить замуж за белых мужчин. Эдвардс обвиняет бывших президентов Аргентины в намеренном «отбеливании» страны с целью повышения цивилизованности.
Автор выделяет четыре «небелых» категории населения Аргентины, которые в том числе представлены в футбольной сборной: криолло, морочо, пардо и тригеньо. В частности, Эдвардс относит легендарного нападающего аргентинской команды Диего Марадону к морочо.
Эдвардс является профессором Техасского университета и автором книги «Прятаться на виду: чернокожие женщины, закон и создание белой Аргентинской республики».
Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе
- 10 декабря 2022
-
16:27
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:43
-
14:43
-
14:32
-
14:30
-
14:25
-
14:09
-
14:00
-
13:59
-
13:45
-
13:42
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
13:00
-
12:57
-
12:50
-
12:44