Американская журналистка исследовала, почему у Аргентины нет темнокожих игроков на ЧМ

Журналистка американского издания Washington Post Эрика Дениз Эдвардс провела исследование, чтобы понять, почему в составе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре нет темнокожих футболистов.

Автор статьи сравнила расовый состав сборной Аргентины с другой южноамериканской национальной командой, Бразилией. Кроме того, Эдвардс приводит официальную статистику переписи населения Аргентины, согласно которой лишь 1% процент населения страны является темнокожими.

Также журналистка рассматривает историю Аргентины. Она указывает на то, что темнокожих рабов-мужчин использовали в качестве «пушечного мяса», а женщин заставляли выходить замуж за белых мужчин. Эдвардс обвиняет бывших президентов Аргентины в намеренном «отбеливании» страны с целью повышения цивилизованности.

Автор выделяет четыре «небелых» категории населения Аргентины, которые в том числе представлены в футбольной сборной: криолло, морочо, пардо и тригеньо. В частности, Эдвардс относит легендарного нападающего аргентинской команды Диего Марадону к морочо.

Эдвардс является профессором Техасского университета и автором книги «Прятаться на виду: чернокожие женщины, закон и создание белой Аргентинской республики».

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