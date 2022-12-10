Тренер Англии Холланд: наши игроки могут доставить неприятности Франции, как и Мбаппе нам
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Помощник главного тренера сборной Англии Стив Холланд рассказал, как англичане планируют справиться с форвардом национальной команды Франции Килианом Мбаппе. Встреча сборных Англии и Франции в 1/4 финала чемпионата мира состоится сегодня, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.
«Хотелось бы думать, что мы не будем просто пытаться остановить игрока. Но будем стараться сделать всё возможное, чтобы ограничить его суперсилу, в то же время пытаясь сосредоточиться на наших собственных сильных сторонах. Потому что у нас есть хорошие футболисты — игроки, которые так же могут доставить неприятности Франции, как и Мбаппе нам», — приводит слова Холланда официальный сайт ФИФА.
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