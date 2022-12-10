Билялетдинов: на данный момент Нидерланды — Аргентина — самый интересный матч на ЧМ-2022

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины.
«Играли выдающиеся мастера. Помимо того, что показали игровые качества, так ещё и драма была. На данный момент это был самый интересный матч на турнире», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
До 83-й минуты игры Аргентина вела в матче с Нидерландами 2:0. Оранжевые сумели сравнять счёт в оставшееся время матча благодаря дублю Ваута Вегорста. В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки Аргентины — 4:3. По ходу встречи между футболистами команд происходили конфликтные ситуации, что привело к 15 жёлтым карточкам, показанным главным арбитром Антонио Матеу Лаосом.
- 10 декабря 2022
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:45
-
17:32
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
17:16
-
17:10
-
17:10
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:40
-
16:27
-
16:15
-
16:08
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:52
-
15:34
-
15:33
-
15:25
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:43
-
14:43
-
14:32
-
14:30
-
14:25