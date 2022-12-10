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Билялетдинов: на данный момент Нидерланды — Аргентина — самый интересный матч на ЧМ-2022

Билялетдинов: на данный момент Нидерланды — Аргентина — самый интересный матч на ЧМ-2022
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Бывший полузащитник московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о четвертьфинальном матче чемпионата мира между сборными Нидерландов и Аргентины.

«Играли выдающиеся мастера. Помимо того, что показали игровые качества, так ещё и драма была. На данный момент это был самый интересный матч на турнире», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

До 83-й минуты игры Аргентина вела в матче с Нидерландами 2:0. Оранжевые сумели сравнять счёт в оставшееся время матча благодаря дублю Ваута Вегорста. В овертайме команды отличиться не смогли, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки Аргентины — 4:3. По ходу встречи между футболистами команд происходили конфликтные ситуации, что привело к 15 жёлтым карточкам, показанным главным арбитром Антонио Матеу Лаосом.

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