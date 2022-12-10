«Мне всё равно». Ван Дейк заявил, что не будет смотреть ЧМ после вылета от Аргентины

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, вместе с командой вылетевший от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира, заявил, что не собирается смотреть решающие матчи турнира.

«Мне всё равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», — приводит слова ван Дейка The Telegraph.

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию. Для 31-летнего ван Дейка турнир в Катаре стал первым в карьере: сборная Нидерландов не прошла квалификацию на чемпионат мира в России в 2018 году.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами. Видеоролик: