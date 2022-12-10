Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мне всё равно». Ван Дейк заявил, что не будет смотреть ЧМ после вылета от Аргентины

«Мне всё равно». Ван Дейк заявил, что не будет смотреть ЧМ после вылета от Аргентины
Комментарии

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, вместе с командой вылетевший от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира, заявил, что не собирается смотреть решающие матчи турнира.

«Мне всё равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», — приводит слова ван Дейка The Telegraph.

Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию. Для 31-летнего ван Дейка турнир в Катаре стал первым в карьере: сборная Нидерландов не прошла квалификацию на чемпионат мира в России в 2018 году.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря.

Фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами. Видеоролик:

Новость по теме
Ван Дейк: Нидерланды много тренировали пенальти. Всё получалось до матча с Аргентиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022