«Мне всё равно». Ван Дейк заявил, что не будет смотреть ЧМ после вылета от Аргентины
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, вместе с командой вылетевший от Аргентины (2:2, 3:4 пен.) в четвертьфинале чемпионата мира, заявил, что не собирается смотреть решающие матчи турнира.
«Мне всё равно. Я больше не намерен смотреть чемпионат мира», — приводит слова ван Дейка The Telegraph.
Напомним, в полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Аргентины сыграет с национальной командой Хорватии, ранее выбившей из турнира Бразилию. Для 31-летнего ван Дейка турнир в Катаре стал первым в карьере: сборная Нидерландов не прошла квалификацию на чемпионат мира в России в 2018 году.
Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря.
Фанаты Аргентины поют перед игрой с Нидерландами. Видеоролик:
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