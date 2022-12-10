Червиченко жёстко раскритиковал Хорватию после победы над Бразилией на ЧМ-2022

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о результатах матча 1/4 финала чемпионата мира между Хорватией и Бразилией, который завершился победой «шашечных» в серии пенальти — 4:2.

«Зрелищности будет меньше. Унылая хорватская команда, которая лично мне при просмотре матчей не доставляет никакого удовольствия. Они пролезают всё дальше и дальше за счёт пенальти, как и на прошлом чемпионате мира. Точно не добавляет зрелищности и интереса. Опять дурной гол и рикошет — всё как обычно. Унылое говно всё дальше и дальше просовывается.



Бразильцы играли интересно. Единственное, что я не понял, — почему они заменили Винисиуса. Может быть, его и не хватило. Сейчас проходит дальше команда, у которой вратарь в серии пенальти не гадает, куда полетит мяч, а пытается смотреть направление удара и отбить его.



Было видно, что у бразильцев вратарь начал гадать, — ему засунули посередине. Вратарь хорватов чётко стоял и ждал, куда полетит мяч, чтобы его достать, — в этом и разница», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.