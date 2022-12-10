Sport.es: «Барселона» продвинулась в переговорах с Канте о бесплатном переходе летом

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, контракт которого истекает летом 2023 года, с большой долей вероятности сменит клубную прописку. Как сообщает Sport.es, французский хавбек уже несколько недель ведёт переговоры с «Барселоной» и каталонский клуб близок к тому, чтобы бесплатно получить футболиста в конце сезона.

Канте выбыл из-за травмы подколенного сухожилия в октябре, и это повлияло на ход переговоров о продлении контракта с «аристократами». Руководство синих сомневалось в переподписании соглашения с Н'Голо, так как в последние два года француз пропустил большое количество игр из-за различных травм. «Барселона», удостоверившись в успешном восстановлении Канте после травмы, решила начать переговоры с игроком.

Единственной проблемой для потенциального перехода является заработная плата. Из-за финансовых ограничений «Барселона» не сможет платить полузащитнику столько же, сколько и «Челси». Поэтому сине-гранатовые смогут предложить контракт, который будет зависеть от результатов команды и заработанных титулов.

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