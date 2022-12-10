Канчельскис: в матче с Францией буду поддерживать Англию. Болею за те страны, где я играл

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какую команду будет поддерживать в матче 1/4 финала чемпионата мира между Англией и Францией.

«В матче с Францией буду поддерживать Англию. Почему? Болею за те страны, где я играл. Если бы играла Италия, то я болел бы за них, потому что в своё время там выступал.



Англичанам будет тяжело. Но буду надеяться, что смогут пройти в полуфинал. Я думаю, что победитель этой пары будет играть в финале чемпионата мира», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между Англией и Францией состоится сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.