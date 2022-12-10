Марокканские игроки подбрасывали главного тренера в воздух после победы над Португалией

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию и вышла в полуфинал турнира. После этого исторического события марокканские футболисты подбрасывали своего главного тренера Валида Реграги, который привёл их к этому успеху.

Марокко стало победителем своей группы, обогнав сборные Хорватии, Бельгии и Канады. В 1/8 финала подопечные Валида Реграги в серии послематчевых пенальти оказались сильнее сборной Испании. В матче с Португалией команда решила всё в основное время, забив единственный мяч в этой встрече на 42-й минуте.

Марокко является первой африканской сборной, сумевшей выйти в полуфинал мундиаля. Ранее команды этого континента трижды выходили в 1/4 финала турнира, но не могли пройти в следующую стадию.