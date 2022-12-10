Фернанду Сантуш: мы надеялись, что дойдём до финала и победим

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш проанализировал проигрыш команды в матче с Марокко и вылет с ЧМ-2022.
«Для нас, для меня и для игроков это очень большое разочарование. Команда была уверенной и радостной, но мы не справились. Игроки работали, в первом тайме нам не хватило креативности, чтобы вскрыть оборону Марокко. В итоге мы пропустили гол. В перерыве мы говорили об этом, нам нужно было подняться, потому что Марокко хорошо защищается. Мы сильно прибавили, но, особенно в последние 20 минут, очень волновались, хотели побыстрее доставить мяч в штрафную. Нам очень грустно.
Это поколение на этом не заканчивается, и у него будет возможность сделать что-то хорошее для португальского футбола. Было приложено много усилий, мы были уверены, что дойдём до финала и победим», — приводит слова специалиста A Bola.
- 10 декабря 2022
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