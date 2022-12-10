Блогер российского происхождения, выбежавший на поле на ЧМ-2022, сказал, что сломал ногу

Блогер Виталий Здоровецкий, который выбежал на поле в матче четвертьфинала чемпионата мира между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, 4:3 пен), заявил, что сломал ногу во время этого события.

«Возвращение всегда круче задержания. Я только что попал на чемпионат мира и сломал ногу», — написал Здоровецкий в соцсетях.

Отметим, что 30-летний мужчина, родившийся в Мурманске, ранее был несколько раз задержан за подобные выходки. Он выбегал на поле во время матча финала чемпионата мира – 2014 между Германией и Аргентиной (1:0), также его задерживали за восхождение на пирамиды Гизы. В матче финала Лиги чемпионов 2019 года на поле выбежала полуголая болельщица, которая была в купальнике с нанесённым именем Виталия.

Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе. Видеоролик: