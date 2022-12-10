«Это чистая провокация». Разборки Аргентины и Нидерландов на ЧМ, которые не показали по ТВ

Вы заметили, что Дензела Думфриса удалили после финального свистка? А знаете, что было потом в подтрибунном помещении?

Тяжело смириться с вылетом после такого камбэка. Вчерашний четвертьфинал с победой Аргентины показал как выглядит подлинная интрига. А некоторых даже вернул в далёкое прошлое. С каким чемпионатом мира только не искали аналогии – от 1986-го до 2000-х. Но посыл в том, что так и должны проходить исторические матчи, которые будут вспоминать спустя десятилетия.

Конечно, Нидерланды были в бешенстве. Но олицетворение безумия – Дензел Думфрис. Вы уже могли наткнуться на фотографию, как Аргентина реагирует на забитый пенальти Мартинесом. Почти вся команда стартует из центра поля к герою и параллельно показывает разные жесты в сторону проигравших. Кстати, Месси ничего показывать не стал. Ну а поведение аргентинцев сочли оскорблением, недостойным победителей. Однако у истории точно был подтекст.

Сборная Аргентины победила в серии пенальти Фото: Elsa/Getty Images

Для этого надо вернуться ко второму голу Аргентины. Помните, кто уронил Акунью в штрафной? Да, тот самый Думфрис зацепил соперника за колено. Конечно, он был не согласен. Конечно, его взбесило это решение. Пошли первые споры, но обошлось без карточки.



Потом была та самая стычка футболистов, которая перетекла в небольшую драку. Сначала серия подкатов и жёсткая борьба, а затем Паредес пульнул мяч в сторону скамейки соперника. Такую провокацию не оценили, обе стороны завелись. И у звезды «Интера» была не последняя роль, но вновь обошлось без предупреждения. Жёлтые показали Паредесу, ван Дейку, Месси и Бергёйсу. Мы уже разбирали этот момент, ниже можно почитать подробности.

Дальше – два гола, дополнительное время и серия пенальти. И после двух сейвов Мартинеса Думфрис активировал злость. Это не попало в кадры трансляции, но после пенальти, который смазал Энцо Фернандес, Дензел приблизился к грустному игроку и что-то крикнул ему вслед. А когда пенальти шёл исполнять Мартинес, то он снова был тут как тут и сопровождал его несколько метров. Неизвестно, что говорил защитник, но вряд ли что-то приятное.

Сборная Нидерландов Фото: ANP via Getty Images

Однако самое интересное началось после проигрыша. Когда часть его партнёров, убитых горем, рухнула на газон, Думфрис сначала что-то высказывал футболистам сборной Аргентины, а потом наехал на их тренерский штаб. Итог – две жёлтые карточки уже после матча.

Вот как описал его действия ведущий talkSPORT Адриан Дарем: «Думфрис пытается провоцировать одного из аргентинских тренеров, что, чëрт возьми, там происходит? Аргентинские игроки празднуют, но Дензел совершенно потерял голову».

А вот реплика Игоря Федотова на этот счёт.

Игорь Федотов Бывший арбитр «Лаос должен был показывать жёлтые карточки нидерландцам, это неспортивное поведение. Перед пенальти нельзя подходить к сопернику, толкать, это чистая провокация.



Что касается удаления Думфриса, то в трансляции это показали плохо. После матча началась стычка, на заднем плане это было видно. Почему-то аргентинцам не показали карточки, хотя в стычке были и те, и те. Но почему, нам, конечно, не расскажут».

Интересное случилось и в подтрибунном помещении. SPORTbible сообщает, что когда Месси давал интервью после матча, то услышал что-то от проходящего мимо Ваута Вегорста. А уже в туннеле тот продолжил вымещать злость на тренерском штабе сборной Аргентины и подошедшем к ним Лаутаро Мартинеса. Затесался туда даже Кун Агуэро – бывший футболист не имеет должности в сборной, однако всегда где-то рядом. Короткий, но эмоциональный разговор закончился без стычек. Все участвующие разошлись по сторонам.



Да, это было эмоционально. Но таким и должен быть четвертьфинал.