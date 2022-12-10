Хавбек Марокко Буфаль: надеюсь сыграть с Францией в полуфинале
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Полузащитник сборной Марокко Софьян Буфаль поделился эмоциями от победы над Португалией со счётом 1:0 и выхода команды в полуфинал чемпионата мира по футболу. Также хавбек пожелал в следующей стадии встретиться со сборной Франции.
«Сумасшедший день. Мы живём во сне и не хотим просыпаться. Я почувствовал дрожь. Всё, что у нас есть, мы заслужили.
«Это ещё не конец. Остались полуфинал и финал. Желаю удачи французской команде и надеюсь сыграть с ней в полуфинале», — приводит слова Буфаля итальянский журналист Альфредо Педулла.
Сборная Марокко сыграет свой полуфинальный матч мундиаля 14 декабря. В этой встрече африканская команда сойдётся с победителем пары Англия — Франция.
В Марокко отмечают выход сборной в полуфинал
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