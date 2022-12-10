Андрей Червиченко: пижон Роналду мне неинтересен. Неприятный тип

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду, чья команда проиграла Марокко со счётом 0:1 в 1/4 финала чемпионата мира и покинула турнир.

«Закончит ли Роналду карьеру в сборной? Знаете, я так его не люблю! Мне всё равно: закончил или не закончил, подпишет контракт с командой из Саудовской Аравии или нет. Лично для меня Роналду — это неприятный тип. Меня больше интересует Месси: сможет выиграть чемпионат мира или нет. Вот этот персонаж приятен и интересен. А этот пижон мне вообще неинтересен», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Роналду начал матч с Марокко на скамейке запасных и вышел только на 51-й минуте. В оставшееся время матча нападающий своей команде помочь не сумел.