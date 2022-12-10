Это отвратительно. Фанаты Марокко показывали Роналду средние пальцы и облили его водой

Марокканцы начали молиться и закрывать глаза от страха, когда до конца основного времени оставалось девять минут. Раскрашенные в красный лица со страхом в глазах смешались в толпе с раздутыми от свиста щеками и искажёнными от непрекращающихся криков гримасами. За воротами Боно можно было найти любую эмоцию – даже отчаяние, которое с каждой минутой всё больше накрывало португальских болельщиков, оказавшихся в марокканской толпе.

Напряжение нарастало. Португалия безуспешно пыталась преодолеть защиту сборной Марокко, но каждый раз встречала упорное сопротивление – мяч всё никак не мог пробить стену из футболистов, которые вышли держать оборону почти всей командой. Арбитр добавил восемь минут, и градус вырос снова – до истории Марокко нужно было продержаться всего 480 секунд.

В один из подходов Пепе нанёс удар головой, но отправил мяч мимо ворот – тот пролетел рядом с Роналду, а затем последовал в сторону трибун. Криш, увидев это, схватился за голову и упал на колени – это был момент его отчаяния. Осознание конца, неизбежности развязки, в которой счёт так и останется не в пользу Португалии.

Криштиану Роналду Фото: Patrick Smith/Getty Images

Марокканская трибуна же ликовала. Кто-то уже праздновал, как будто забыв, что ещё вчера Аргентина пропустила на последней добавленной минуте.

Роналду снова оказался у ворот Боно, но вратарь цепко впился в мяч, не дав португальцу шанса успеть на добивание. Марокканцы, и без того уже сходящие с ума от радости, засвистели и подняли в воздух средние пальцы, тыкая в спину уходящему от них Криштиану. В тот момент они чувствовали себя триумфаторами – их команда вот-вот, ещё совсем немного, да одолеет одного из величайших игроков современности. Эмоции зашкаливали, поэтому себя уже никто не сдерживал: отсюда и средние пальцы, и какие-то невнятные выкрики. Счастье смешалось с грязью, но в тот момент марокканцы были уверены, что имеют на это полное право. Даже больше, чем раньше, когда кто-то с трибуны швырнул в Роналду бутылку с водой.

Криштиану Роналду Фото: Alex Grimm/Getty Images

Португалия продолжала попытки, но у неё ничего не получалось, что ещё больше заводило публику. Свист не прекращался, а только усиливался, марокканцы уже начинали нервно прыгать от нетерпения, поглядывая на табло. Время тянулось медленно, и это явно ощущала и сборная Португалии, до последнего пытавшаяся сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время.

И вот свисток. Португальцы падают на газон, марокканцы сбиваются в кучу, а стадион утопает в болельщицком рёве. Катарцы, саудовцы, марокканцы, алжирцы – все, кто в этот вечер поддерживал сборную Марокко, обнимаются, кричат, плачут. Сегодня Португалию обыграл весь арабский мир.

Сборная Марокко Фото: Buda Mendes/Getty Images

Это – ЧМ по чудесам, которые не всегда случаются заслуженно. И сегодня марокканцы получили очередную их порцию, оставив Роналду наедине с самым грустным концом карьеры на чемпионатах мира.