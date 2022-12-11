Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить Сантуша

«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить Сантуша
Комментарии

Вчера, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Алвейру опубликовала пост с хэштегом #fernandosantosout и написала: «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию».

Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных. Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш выпустил нападающего во втором тайме. Игрок не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира — 2022. Сборная Марокко вышла в полуфинал мундиаля.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022