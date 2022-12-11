«Убили человека, сборную и целую нацию». Сестра Роналду призвала уволить Сантуша

Вчера, 10 декабря, на стадионе «Эль-Тумама» прошёл матч четвертьфинала чемпионата мира, в котором играли сборные Марокко и Португалии. Финальный свисток Факундо Тельо зафиксировал сенсационную победу марокканцев со счётом 1:0.



Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Элма Алвейру опубликовала пост с хэштегом #fernandosantosout и написала: «Убили человека. Убили сборную. Убили целую нацию».

Криштиану Роналду начал матч на скамейке запасных. Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш выпустил нападающего во втором тайме. Игрок не сумел отметиться результативными действиями.

Сборная Португалии завершила выступление на чемпионате мира — 2022. Сборная Марокко вышла в полуфинал мундиаля.