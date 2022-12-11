Определились полуфинальные пары чемпионата мира — 2022

Чемпионат мира в Катаре приближается к своему завершению. Послезавтра, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч – между командами Аргентины и Хорватии. 14 декабря сыграют Франция и Марокко.



Чемпионат мира в Катаре, полуфиналы:



Аргентина — Хорватия.



Франция — Марокко.



Напомним, сборная Франции является действующим обладателем титула, а сборная Хорватии — серебряным призёром последнего чемпионата мира, который прошёл в России в 2018 году. Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Сборная Аргентины в последний раз играла в полуфинале мундиаля в 2014 году, когда в серии пенальти обыграла Нидерланды.

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