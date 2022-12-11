Защитник сборной Англии Джон Стоунз побил рекорд чемпионатов мира по точным передачам

10 декабря прошёл матч 1/4 финала между сборными Англии и Франции, который завершился победой «трёхцветных» со счётом 2:1. Несмотря на поражение, центральный защитник «трёх львов» Джон Стоунз сумел побить рекорд чемпионатов мира по точным передачам, сообщает статистический портал Opta Sports.

Стоунз отдал в матче с Францией 72 передачи, из которых все оказались точными. Ранее со стопроцентным показателем встречу заканчивал футболист ФРГ Пауль Брайтнер, который в игре с Чили (победа немцев 1:0) на мундиале 1974 года отдал 57 пасов своим партнёрам, ни разу не ошибившись.

Сборная Англии стала победителем своей группы, опередив США, Иран и Уэльс. В 1/8 финала подопечные Гарета Саутгейта разгромили Сенегал со счётом 3:0.