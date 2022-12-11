Илон Маск поздравил сборную Марокко с выходом в полуфинал чемпионата мира по футболу

Американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск отреагировал на победу сборной Марокко над национальной командой Португалии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.



«Поздравления Марокко!», — написал в своих социальных сетях Маск, прикрепив эмоджи с флагом этой африканской страны.



Напомним, встреча завершилась победой марокканцев со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 42-й минуте записал на свой счёт нападающий Юссуф Эн-Несири. Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира.



Сборная Марокко в полуфинале чемпионата мира сыграет с победителем пары Англия — Франция. В другом полуфинальном матче встретятся сборные Хорватии и Аргентины. Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». Действующим победителем турнира является сборная Франции.