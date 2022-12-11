Кавазашвили: Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об игре вратаря сборной Хорватии Доминика Ливаковича.
«Ливакович – главный претендент на звание лучшего вратаря чемпионата мира. Он не только вчера показал своё высочайшее вратарское мастерство в серии пенальти, но и в матче со сборной Японии. При этом Ливакович и на групповом этапе играл просто чудесно, поэтому он будет первым вратарем турнира.
Хочу отметить, что он мало играет на выходах и это мне в нём нравится больше всего. Вообще, это не обязанность голкипера – часто выходить из ворот. Защитники должны играть в таких эпизодах, а вратарям не нужно участвовать в сомнительных моментах в игре. Очень часто допускают ошибки и защитники, и голкиперы, когда они начинают играть в пас между собой. Этого нельзя делать, это дурная манера европейского и мирового футбола», – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
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