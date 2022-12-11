Миодраг Божович: «Локомотив» развален на кусочки, но клуб с его ресурсами не вылетит
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Черногорский тренер, бывший наставник команд Российской Премьер-лиги Миодраг Божович поделился мнением о выступлениях московского «Локомотива».
«Команда развалена на кусочки. Но с теми ресурсами, которые там есть, они не вылетят. Новый тренер должен помочь. Это один из лучших клубов в России, где я работал. У всех там лучшие условия для работы», — приводит слова Миодрага Божовича «РБ Спорт».
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков после 17 туров. В Кубке России железнодорожники вышли в плей-офф и сыграют в верхней сетке. Отметим, что матч Кубка с «Пари НН» стал первым для нового главного тренера «Локо» — Михаила Галактионова — против бывшего клуба.
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