Миодраг Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии

Черногорский тренер, бывший наставник команд Российской Премьер-лиги Миодраг Божович поделился мнением о работе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Напомним, 59-летний Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 34 очка в 14 встречах и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. У ближайшего конкурента 26 очков и на два матча больше.

