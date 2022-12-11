Миодраг Божович: если бы Черчесов не был россиянином, работал бы где-нибудь в Англии

Черногорский тренер, бывший наставник команд Российской Премьер-лиги Миодраг Божович поделился мнением о работе бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».
«Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».
Напомним, 59-летний Черчесов возглавил венгерский клуб в декабре 2021 года. Под его руководством «Ференцварош» выиграл чемпионат и Кубок Венгрии. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии «Ференцварош» набрал 34 очка в 14 встречах и уверенно занимает первое место в турнирной таблице. У ближайшего конкурента 26 очков и на два матча больше.
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