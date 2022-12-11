Рабьо — о нереализованном пенальти Кейна: справедливость восторжествовала

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с Англией (2:1) высказался о нереализованном пенальти английского нападающего Гарри Кейна.



«Я не уверен, что там вообще был фол. Мы сотни раз видели подобное, но это не наказывалось. Мне показалось, что судейство было пограничным, но мы не будем на этом останавливаться. Конечно, когда Кейн промазал, мы были рады. Справедливость восторжествовала, так как на самом деле пенальти там не было. Однако иногда тебе необходимо немного удачи. Она была с нами в этом матче, и всё сработало. Мы очень гордимся этим выходом в полуфинал чемпионата мира», — приводит слова Рабьо Mirror.

Напомним, в полуфинале турнира сборная Франции сыграет с Марокко.