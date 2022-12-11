Кокорин не попал в заявку «Ариса» на второй матч чемпионата Кипра подряд

Российский нападающий «Ариса» Лимасол Александр Кокорин не попал в заявку команды на второй матч чемпионата Кипра подряд.

Кокорин пропустит матч 14-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с АЕЛом. До этого российский нападающий пропустил матч с «Анортосисом» (2:0). Также Кокорин не принял участия в товарищеском матче «Ариса» с греческим ПАОКом. Причины, по которым футболист пропускает матчи, не разглашаются.

Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком «Ариса» в октябре и ноябре. Всего за кипрский клуб форвард провёл 10 матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативных передачи.

«Арис» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 29 очков после 13 матчей.