Сергей Силкин высказался о выходе Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал выход сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022.

«В сборной Марокко так построили свою игру, что Португалия ничего не смогла сделать. Они реально оценили свои силы и возможности. Понятно, команда играла очень собранно и дисциплинированно. Реализовали единственный момент, который у них был. За весь турнир они пропустили один гол — это был автогол.



Сложно давать прогнозы: кто ошибётся первым, тот и будет в догоняющих. Но, как мне кажется, Марокко не пройдёт Францию.



Марокканцы прекрасно понимают силу соперника: они играют как раз за счёт того, что сами могут преподнести. За это их нельзя винить. Да, в созидательном плане они слабее. Но Хорватия тоже была слабее бразильцев. Но они так построили игру, что, пропустив, всё равно умудрились сравнять и выйти по пенальти. Это не вина Хорватии, а вина Бразилии — сами упустили свой шанс», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.