«Рубин» не получит финансирования от республики Татарстан в этом сезоне

Появилась информация о структуре финансирования футбольного клуба «Рубин».

В Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. «Рубин» должен покинуть генеральный директор Рустем Сайманов, работавший в клубе с 2018 года. Его заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин, вместе с тем должна поменяться форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе. Об этом сообщает БИЗНЕС Online.



«Рубин» в 20 матчах Первой лиги набрал 37 очков и находится в турнирной в таблице на третьем месте. За два тура до зимней паузы казанскую команду покинул главный тренер Леонид Слуцкий, проработавший в ней почти два года. Сейчас «Рубин» в статусе и. о. возглавляет Юрий Уткульбаев.