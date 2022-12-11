«Рубин» не получит финансирования от республики Татарстан в этом сезоне

Появилась информация о структуре финансирования футбольного клуба «Рубин».
В Татарстане уверены, что СИБУР выполнит все свои обязательства до конца сезона, и не планируют дополнительных вложений в клуб. «Рубин» должен покинуть генеральный директор Рустем Сайманов, работавший в клубе с 2018 года. Его заменит глава татарстанского управления налоговой службы Марат Сафиуллин, вместе с тем должна поменяться форма собственности клуба: обсуждается вариант его оформления в муниципальном статусе. Об этом сообщает БИЗНЕС Online.
«Рубин» в 20 матчах Первой лиги набрал 37 очков и находится в турнирной в таблице на третьем месте. За два тура до зимней паузы казанскую команду покинул главный тренер Леонид Слуцкий, проработавший в ней почти два года. Сейчас «Рубин» в статусе и. о. возглавляет Юрий Уткульбаев.
- 11 декабря 2022
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