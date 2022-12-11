Непомнящий: тренер объединил марокканцев. Теперь у них — один за всех, и все за одного

Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал выступление сборных Марокко и Португалии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022. Встреча завершилась победой марокканцев со счётом 1:0.



«Марокко, с одной стороны, абсолютно дисциплинированная, абсолютно тренерская команда. При этом никак умалить не хочу качество игроков, потому что, если нет исполнителей, ничего не получится. А марокканцы в этом матче лишили португальцев их привычной игры. Я не скажу, что они диктовали свою игру, но она шла по их сценарию. И даже в первом тайме, когда, казалось бы, владение мячом было за Португалией, гораздо острее себя проявляли, конечно, марокканцы. А когда во втором тайме им пришлось играть по счёту, эта абсолютная дисциплинированность позволила добиться успеха. И если в следующей встрече англичан с французами и та и другая команда могла повернуть игру в свою сторону, то в игре Португалии и Марокко я не видел, что португальцы в чём-то превосходят соперника.

Тренеру Марокко удалось создать атмосферу в команде. Пусть это будет банально, но теперь у них — один за всех, и все за одного. Это очень важная победа тренера, то, что он их объединил, то, что они позволили себе объединиться. Это здорово», — приводит слова Непомнящего «КП Спорт».

Напомним, сборная Марокко встретится с национальной командой Франции в полуфинальном матче ЧМ-2022 в Катаре. Ранее французы выбили из турнира Англию (2:1).