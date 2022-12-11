«Продолжай быть источником вдохновения». Пеле поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ
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Легендарный бразильский футболист Пеле поддержал нападающего сборной Бразилии Неймара после вылета команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.
Напомним, бразильцы проиграли сборной Хорватии в 1/4 финала турнира (1:1, 2:4 — по пенальти). Позже Неймар опубликовал эмоциональное сообщение на своей странице в социальных сетях, в котором признался, что это поражение психологически его уничтожило.
«Продолжай быть источником вдохновения», — написал Пеле в ответ на пост Неймара.
Сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины. В другом полуфинальном матче сойдутся сборные Марокко и Франции. Финальный матч турнира состоится 18 декабря. Действующие чемпионы мира — французы.
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