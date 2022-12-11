Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Продолжай быть источником вдохновения». Пеле поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ

«Продолжай быть источником вдохновения». Пеле поддержал Неймара после вылета Бразилии с ЧМ
Комментарии

Легендарный бразильский футболист Пеле поддержал нападающего сборной Бразилии Неймара после вылета команды с чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Напомним, бразильцы проиграли сборной Хорватии в 1/4 финала турнира (1:1, 2:4 — по пенальти). Позже Неймар опубликовал эмоциональное сообщение на своей странице в социальных сетях, в котором признался, что это поражение психологически его уничтожило.

«Продолжай быть источником вдохновения», — написал Пеле в ответ на пост Неймара.

Сборная Хорватии сыграет в полуфинале чемпионата мира — 2022 с национальной командой Аргентины. В другом полуфинальном матче сойдутся сборные Марокко и Франции. Финальный матч турнира состоится 18 декабря. Действующие чемпионы мира — французы.

Новость по теме
Неймар — о вылете Бразилии с ЧМ: сначала меня парализовало, потом я не переставая плакал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022