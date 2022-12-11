Новосельцев: Паредес играл агрессивно против нидерландцев. В «Зените» он действовал так же

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев осудил поступок своего экс-одноклубника по петербургской команде полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса в матче четвертьфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре с Нидерландами (2:2, 4:3 пен.).
«Согласен, что поступок Паредеса в матче с Нидерландами неправильный (в концовке основного времени Паредес ударил мячом по скамейке запасных голландцев. — Прим. «Чемпионата»). Когда я в «Зените» играл с ним, были ситуации, что он агрессивно действовал против игроков соперника. Даже я, играя вместе с ним в одной команде, понимал, что так не надо играть, потому что в следующий раз тебе кто-то может заехать. В матче с Нидерландами было видно, что он чётко много раз пытался сыграть агрессивно, это факт», — сказал Новосельцев в видео на YouTube-канале «Площадка».
За свой поступок на 89-й минуте матча с Нидерландами Паредес получил жёлтую карточку.
За «Зенит» аргентинский полузащитник выступал с 2017 по 2019 год, после чего перешёл во французский «ПСЖ». За 61 матч в составе петербургской команды Паредес получил 22 предупреждения и два раза был удалён с поля из-за перебора жёлтых карточек.
Аргентинцы разогреваются перед матчем в Дохе
- 11 декабря 2022
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