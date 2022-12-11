«Ман Сити» предложил более € 100 млн за Гвардиола, «Челси» — € 95 млн, «МЮ» — € 90 млн
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Европейские топ-клубы продолжают активную борьбу за подписание 20-летнего защитника «Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола.
«Манчестер Сити» предлагает более € 100 млн с учётом бонусов и процент от перепродажи, «Челси» предложил около € 95 млн, «Манчестер Юнайтед» – порядка € 90 млн. «Бавария» тоже интересуется Гвардиолом и собирается встретиться с агентом футболиста сборной Хорватии. «Реал» и «Барселона» проявляют интерес, но сомневаются из-за цены. «Ливерпуль» и «ПСЖ» не проявляют интерес к защитнику. Об этом сообщает Footmercato.
Сейчас Йошко Гвардиол в составе сборной Хорватии выступает на чемпионате мира в Катаре. Его команда дошла до полуфинала турнира, где сыграет со сборной Аргентины.
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