«Сдали нервы». Канчельскис — о поражении Англии от Франции в четвертьфинале ЧМ-2022

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Англия — Франция (1:2).

«Я бы не сказал, что Франция была явно сильнее. Англичане доминировали, но просто не использовали свои моменты. Было бы справедливо, чтобы дошло до серии пенальти.



У игрока английской сборной сдали нервы: забивай второй пенальти, и игра дошла бы до серии. Уверен в этом», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в полуфинале турнира Франция сыграет со сборной Марокко, ранее выбившей национальную команду Португалии (1:0). В другом полуфинальном матче чемпионата мира — 2022 в Катаре сойдутся сборные Аргентины и Хорватии.