«41 год — это хороший возраст». Сестра Роналду — после вылета Португалии

Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«41 год — это хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна… Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок...» — написала Авейру на своей странице в социальных сетях.

Португалия в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от сборной Марокко (0:1). Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике. На момент проведения турнира Криштиану Роналду будет 41 год.