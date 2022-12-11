«41 год — это хороший возраст». Сестра Роналду — после вылета Португалии
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Сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру прокомментировала вылет национальной команды с чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«41 год — это хороший возраст. Мы вылетели с чемпионата мира в тот момент, когда кучка крыс (игроков из клубов более низкого уровня) праздновала победу над Швейцарией, как победу над Роналду… В сборной нет клубов. Сборная — это страна… Но, к сожалению, в Португалии ещё не усвоили этот урок...» — написала Авейру на своей странице в социальных сетях.
Португалия в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года потерпела поражение от сборной Марокко (0:1). Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике. На момент проведения турнира Криштиану Роналду будет 41 год.
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