Рабьо — о выходе Франции в полуфинал ЧМ: было нелегко. Мы страдали, но не сдавались

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо прокомментировал победу над Англией со счётом 2:1 и выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.

«Наша великая способность — знать, когда стать единым целым и вместе перетерпеть трудности. В игре с Англией это имело важное значение. Мы могли провести опасную атаку, когда это было необходимо, мы страдали, но никогда не сдавались. Это был очень сложный и упорный матч. Мы очень рады, что выиграли и вышли в полуфинал, это было нелегко», — приводит слова Рабьо портал Fantacalcio Pazzi di Fanta.

В полуфинале ЧМ в Катаре сборная Франции встретится с Марокко, которое на стадии 1/4 финала обыграло Португалию (1:0). Встреча состоится в среду, 14 декабря, и начнётся в 22:00 по московскому времени.