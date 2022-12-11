Гол Алексея Миранчука — в видеообзоре товарищеского матча «Эспаньол» — «Торино»

Вчера, 10 декабря, состоялся товарищеский матч, в котором встречались испанский «Эспаньол» и итальянский «Торино». Единственный гол в матче забил российский полузащитник Алексей Миранчук. «Торино» выиграл со счётом 1:0.
Миранчук отличился на 39-й минуте. Во втором тайме, на 60-й минуте, российский футболист был заменён. В следующем товарищеском матче «Торино» сыграет с «Альмерией». Игра состоится 19 декабря.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
26-летний Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2024 года. Текущий сезон россиянин проводит в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть право выкупа игрока. В девяти матчах текущего сезона чемпионата Италии Алексей Миранчук забил два гола и стал автором одной результативной передачи.
- 11 декабря 2022
-
18:24
-
18:14
-
18:14
-
18:04
-
17:57
-
17:50
-
17:48
-
17:38
-
17:36
-
17:35
-
17:24
-
17:21
-
17:20
-
17:20
-
16:56
-
16:41
-
16:25
-
16:23
-
16:19
-
16:18
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:01
-
15:55
-
15:47
-
15:47
-
15:34
-
15:27
-
15:26
-
15:23
-
15:00
-
14:55
-
14:54
-
14:43