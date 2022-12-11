Гол Алексея Миранчука — в видеообзоре товарищеского матча «Эспаньол» — «Торино»

Вчера, 10 декабря, состоялся товарищеский матч, в котором встречались испанский «Эспаньол» и итальянский «Торино». Единственный гол в матче забил российский полузащитник Алексей Миранчук. «Торино» выиграл со счётом 1:0.

Миранчук отличился на 39-й минуте. Во втором тайме, на 60-й минуте, российский футболист был заменён. В следующем товарищеском матче «Торино» сыграет с «Альмерией». Игра состоится 19 декабря.

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26-летний Миранчук перешёл из «Локомотива» в «Аталанту» в сентябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом из Бергамо рассчитано до лета 2024 года. Текущий сезон россиянин проводит в «Торино» на правах аренды. У туринцев есть право выкупа игрока. В девяти матчах текущего сезона чемпионата Италии Алексей Миранчук забил два гола и стал автором одной результативной передачи.