Каррагер: думаю, что Англия могла быть смелее в плане проведения замен в матче с Францией

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение на тему замен сборной Англии в матче 1/4 финала с национальной командой Франции (1:2).
«Думаю, что когда проиграна игра, всегда есть вещи, на которые можно оглянуться и подумать, как можно было поступить по-другому. Я чувствовал перед игрой, что Англия должна быть смелой в плане проведения замен. Просто мне показалось, что в промежутке между двумя голами Кейна и Жиру мы могли бы быть смелее в плане использования игроков со скамейки запасных. Теперь, когда есть пять замен, это важная часть роли тренера — пытаться повлиять на игру с помощью замен. Я знаю, что Саутгейта критиковали за это и ранее, в матчах с Хорватией и Италией.
Не думаю, что Франция была лучше нас. Я чувствовал, что изменения должны были способствовать тому, чтобы выиграть матч, а не остановить соперника. С той силой, которую есть у Англии на скамейке запасных — а это, безусловно, самая сильная скамейка запасных на турнире, я твёрдо верю в это — думаю, мы могли бы быть немного более активными в тот период, когда счёт был 1:1, когда мы играли действительно хорошо», — приводит слова Каррагера Eurosport.co.uk.
Видео: реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти.
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