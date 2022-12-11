«Ливерпуль» проиграл «Лиону» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Ливерпуль» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум» в Дубае (ОАЭ). «Лион» одержал победу со счётом 3:1.
Счёт в матче уже на первой минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. На 41-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил ответный мяч. Во втором тайме в составе французской команды отличился нападающий Брэдли Баркола, забивший гол на 65-й минуте. Окончательный счёт на 82-й минуте установил Ляказетт, оформивший дубль.
Ранее «Лион» в товарищеском матче с крупным счётом проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:3).
«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда встретится с «Астон Виллой» 26 декабря. «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.
- 11 декабря 2022
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