Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» проиграл «Лиону» в товарищеском матче

«Ливерпуль» проиграл «Лиону» в товарищеском матче
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались английский «Ливерпуль» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Аль-Мактум» в Дубае (ОАЭ). «Лион» одержал победу со счётом 3:1.

Счёт в матче уже на первой минуте открыл полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью. На 41-й минуте форвард «Лиона» Александр Ляказетт забил ответный мяч. Во втором тайме в составе французской команды отличился нападающий Брэдли Баркола, забивший гол на 65-й минуте. Окончательный счёт на 82-й минуте установил Ляказетт, оформивший дубль.

Ранее «Лион» в товарищеском матче с крупным счётом проиграл лондонскому «Арсеналу» (0:3).

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В ближайшем туре команда встретится с «Астон Виллой» 26 декабря. «Лион» занимает восьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1. В первом официальном матче после чемпионата мира команда сыграет с «Брестом» 28 декабря.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
11 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
1 : 3
3 : 5
Лион
Лион, Франция
1:0 Карвалью – 1'   1:1 Ляказетт – 41'   1:2 Баркола – 65'   1:3 Ляказетт – 82'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022