Итальянский арбитр Даниэле Орсато обслужит полуфинальный матч Аргентина — Хорватия

Чемпионат мира по футболу в Катаре близится к своему логическому завершению. Совсем скоро состоится первый полуфинальный матч турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Хорватии. Как сообщает Sky Sport, известный итальянский судья Даниэле Орсато был назначен обслуживать эту встречу в качестве главного арбитра.
Для Орсато это уже второй матч на этом турнире, в котором он будет обслуживать встречу аргентинской команды. Ранее итальянский арбитр работал в игре второго тура группового этапа, в котором Аргентина обыграла Мексику со счётом 2:0. Также он работал на матче открытия турнира, в котором Эквадор обыграл хозяйку турнира Катар — 2:0.
Матч между Аргентиной и Хорватией состоится во вторник, 13 декабря. Начало встречи в 22:00 мск. В другом полуфинальном матче, который пройдёт 14 декабря, сыграют Франция и Марокко.
- 11 декабря 2022
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