Бруно Петкович: Аргентина — это не только Месси

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира с командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.
«У нас пока нет конкретного плана по противостоянию с Месси. Обычно мы концентрируемся не на нейтрализации одного игрока, а на борьбе против всей команды. Мы попытаемся остановить их как команду, а не индивидуально. Аргентина — это не только Месси, у них есть ряд отличных игроков. Мы должны остановить всю аргентинскую команду.
Матео Ковачич, Лука Модрич и Марсело Брозович — лучшие полузащитники Хорватии в истории. Я не думаю, что такое можно повторить. Когда отдаёшь им мяч, это безопаснее, чем держать свои деньги в банке», — приводит слова Пековича Reuters.
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