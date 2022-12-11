Бруно Петкович: Аргентина — это не только Месси

Нападающий сборной Хорватии Бруно Петкович поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира с командой Аргентины. Встреча состоится во вторник, 13 декабря. Начало игры — в 22:00 мск.

«У нас пока нет конкретного плана по противостоянию с Месси. Обычно мы концентрируемся не на нейтрализации одного игрока, а на борьбе против всей команды. Мы попытаемся остановить их как команду, а не индивидуально. Аргентина — это не только Месси, у них есть ряд отличных игроков. Мы должны остановить всю аргентинскую команду.



Матео Ковачич, Лука Модрич и Марсело Брозович — лучшие полузащитники Хорватии в истории. Я не думаю, что такое можно повторить. Когда отдаёшь им мяч, это безопаснее, чем держать свои деньги в банке», — приводит слова Пековича Reuters.

Видео: Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией