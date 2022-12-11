Уткин: Роналду много сделал для мирового футбола, но случайно — всё это он делал для себя

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре и о форварде португальцев Криштиану Роналду. Команда Португалии в матче 1/4 финала проиграла сборной Марокко со счётом 0:1.
«Жалко ли Португалию? Всю, кроме одного человека. Да, Криштиану Роналду очень много сделал для мирового футбола, но на самом деле он сделал это случайно — всё это он делал для себя. Поэтому пусть его слёзы останутся его собственными слезами. Семья отчаянно его защищает. Его семью — маму, сестёр и, в первую очередь, жену — можно понять. Им, в конце концов, дальше с ним жить. Они должны укреплять его веру в то, что без него всё не получилось, потому что его недооценили. На самом деле всё, конечно, было по-другому», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 11 декабря 2022
-
23:00
-
22:50
-
22:45
-
22:41
-
22:30
-
22:23
-
22:16
-
22:10
-
22:05
-
21:57
-
21:50
-
21:41
-
21:38
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:08
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:43
-
20:29
-
20:24
-
20:22
-
20:15
-
20:13
-
20:11
-
20:10
-
19:59
-
19:55
-
19:41
-
19:40
-
19:34
-
19:23