Уткин: Роналду много сделал для мирового футбола, но случайно — всё это он делал для себя

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о вылете сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре и о форварде португальцев Криштиану Роналду. Команда Португалии в матче 1/4 финала проиграла сборной Марокко со счётом 0:1.



«Жалко ли Португалию? Всю, кроме одного человека. Да, Криштиану Роналду очень много сделал для мирового футбола, но на самом деле он сделал это случайно — всё это он делал для себя. Поэтому пусть его слёзы останутся его собственными слезами. Семья отчаянно его защищает. Его семью — маму, сестёр и, в первую очередь, жену — можно понять. Им, в конце концов, дальше с ним жить. Они должны укреплять его веру в то, что без него всё не получилось, потому что его недооценили. На самом деле всё, конечно, было по-другому», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.