Кингсли Коман: сборная Марокко до сих пор была очень хороша

Форвард сборной Франции Кингсли Коман высказался о предстоящем противостоянии с Марокко в полуфинале чемпионата мира в Катаре.
«Мы по-прежнему сосредоточены. У нас впереди матч со сборной Марокко, которая до сих пор была очень хороша. Нам потребуется вся наша энергия для победы. Они заслуживают место в полуфинале, и мы будем хорошо готовиться в плане тактики», — приводит слова Комана RMC Sport.
Матч Франции и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Другую полуфинальную пару составили команды Аргентины и Хорватии. Их матч состоится днём ранее, 13 декабря (22:00 мск). В случае побед Хорватии и Франции может повториться финал прошлого мирового первенства в России. Тогда трёхцветные были сильнее «шашечных» — 4:2.
Беспорядки в Париже после выхода Марокко в полуфинал ЧМ:
- 11 декабря 2022
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