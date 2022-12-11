Никита Баженов — о сборной Марокко в полуфинале: у чемпионата мира свои планы

Бывший форвард «Спартака» Никита Баженов высказался о сборной Марокко, которая стала одним из открытий чемпионата мира в Катаре.



«Что касается сборной Марокко в полуфинале, всё просто — у чемпионата мира свои планы», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Марокканцы на групповой стадии сумели опередить команды Хорватии, Бельгии и Канады, попав в плей-офф с первого места. В 1/8 финала африканский коллектив встречался со сборной Испании. Основное и дополнительное время завершилось без забитых мячей, а в серии пенальти Яссин Боно отбил три удара испанцев — 3:0. В четвертьфинале марокканцы обыграли команду Португалии с минимальным счётом. Они стали первой африканской командой, которая дошла до полуфинала чемпионата мира.