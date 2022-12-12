«Бенфика» не продаст нападающего Рамуша в «Манчестер Юнайтед» дешевле € 120 млн

«Манчестер Юнайтед» нацелился на переход нападающего «Бенфики» и сборной Португалии Гонсало Рамуша в летнее трансферное окно.
Английский клуб рассматривает Рамуша как потенциального игрока летом, сообщает Manchester Evening News. После ухода Криштиану Роналду с «Олд Траффорд» у главного тренера команды Эрика тен Хага есть только Энтони Марсьяль в качестве центрального нападающего. Босс «красных» не скрывал, что им необходимо закрыть эту проблемную позицию.
Нападающий вышел вместо Роналду в стартовом составе в сборной Португалии и сделал хет-трик в матче со Швейцарией (6:1).
В этом сезоне 21-летний футболист забил 14 голов за свой португальский клуб. Контракт «Бенфики» с Рамушем действует до 2026 года с суммой выкупа в размере € 120 млн.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги «МЮ» занимает пятую строчку в турнирной таблице, набрав 26 очков в 14 турах. В ближайшем матче после возобновления сезона манкунианцы сыграют с «Бёрнли» в рамках Кубка лиги.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти:
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