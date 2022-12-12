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Агент Шкурина: предложения из России поступают, но Илья хочет доиграть сезон в «Маккаби»

Агент Шкурина: предложения из России поступают, но Илья хочет доиграть сезон в «Маккаби»
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Футбольный агент Валерий Исаев, работающий с Ильёй Шкуриным, высказался о ситуации белорусского нападающего.

«Сейчас Илья играет, забивает и это основное. Контракт с «Маккаби» действует до окончания второго круга. Предложения из России как поступали, так и поступают, но Илья хочет доиграть чемпионат в этой команде и потом принимать решение», — приводит слова Исаева «РБ Спорт».

Напомним, Шкурин приостановил действие контракта с армейцами до июня 2023 года в одностороннем порядке, воспользовавшись разрешением ФИФА. Перед стартом сезона польский «Ракув», за который Шкурин выступал на правах аренды с февраля текущего года, расторг соглашение с нападающим. За эту команду футболист провёл два матча, результативными действиями не отметился.

В настоящий момент Шкурин выступает за израильский клуб «Маккаби Петах-Тиква».

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