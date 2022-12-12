Дмитрий Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился впечталениями от первой половины сезона РПЛ.
«Уровень чемпионата упал с уходом ряда легионеров? Сложно сказать. Было непросто следить — у нас шли свои матчи. По тому, что удавалось посмотреть, некоторые игры мне нравились. «Спартак» неплохо проводил некоторые матчи. Но любой команде будет очень сложно конкурировать с «Зенитом». По всем параметрам — по качеству игроков, по игре, уровню мастерства — бороться с ними будет тяжело.
Открытие первой части сезона? Наверное, «Ростов». Команда идет на третьем месте, не обладая, откровенно говоря, каким-то сумасшедшим составом. Надо отметить работу руководства клуба, Карпина. Видел еще несколько матчей с участием «Оренбурга» — довольно интересная команда, показывает яркий футбол», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».
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