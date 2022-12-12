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Дмитрий Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ

Дмитрий Кириченко назвал главное открытие первой части сезона РПЛ
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Российский тренер Дмитрий Кириченко поделился впечталениями от первой половины сезона РПЛ.

«Уровень чемпионата упал с уходом ряда легионеров? Сложно сказать. Было непросто следить — у нас шли свои матчи. По тому, что удавалось посмотреть, некоторые игры мне нравились. «Спартак» неплохо проводил некоторые матчи. Но любой команде будет очень сложно конкурировать с «Зенитом». По всем параметрам — по качеству игроков, по игре, уровню мастерства — бороться с ними будет тяжело.

Открытие первой части сезона? Наверное, «Ростов». Команда идет на третьем месте, не обладая, откровенно говоря, каким-то сумасшедшим составом. Надо отметить работу руководства клуба, Карпина. Видел еще несколько матчей с участием «Оренбурга» — довольно интересная команда, показывает яркий футбол», — приводит слова Кириченко «РБ Спорт».

«Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением «Ростов» до последнего мог вылететь из Кубка. Но Карпин перевернул всё одним решением
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