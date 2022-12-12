Красивый гол Осимхена — в видеообзоре товарищеского матча «Наполи» с «Кристал Пэлас»

Вчера, 11 декабря, в товарищеском матче встретились итальянский «Наполи» и английский «Кристал Пэлас». Игра проходила в рамках зимнего учебно-тренировочного сбора команд и завершилась победой неаполитанцев со счётом 3:1.

Шикарный гол Осимхена помог «Наполи» победить «Кристал Пэлас»

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Счёт в матче открыл «Кристал Пэлас». Однако ответ «Наполи» не заставил себя долго ждать — нигерийский нападающий Виктор Осимхен в потрясающем стиле обыграл почти всю защитную линию соперника и направил мяч в угол ворот. Ещё два гола в составе «Наполи» забил Джакомо Распадори — итальянец оформил дубль. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу команды из Неаполя.