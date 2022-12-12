Экс-тренер «Крыльев Советов» Веркотерен рассказал, что ходит на матчи «Химок» и «Торпедо»

Бельгийский специалист Франк Веркотерен, ранее тренировавший самарские «Крылья Советов, признался, что посещает матчи «Химок» и «Торпедо» в Российской Премьер-Лиге. 66-летний тренер проживает в Химках.

«Я приехал три недели назад — как раз РПЛ закончилась. Надеюсь, что смогу посетить ещё много матчей. Я сказал местным, что мы будем на играх после возобновления сезона.



Могу посмотреть некоторые матчи по телевизору. Но, например, на «Химки» с «Крыльями Советов» я ходил смотреть вживую. На «Торпедо» я тоже ходил на стадион, потому что там были ребята, которых я знаю. Смотрел «Зенит» — «Спартак». Конечно, слежу за турнирной таблицей, за результатами игр», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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