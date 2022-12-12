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Веркотерен: в «Крыльях» Корниленко был примером. Многие мечтают о таких футболистах

Веркотерен: в «Крыльях» Корниленко был примером. Многие мечтают о таких футболистах
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен высказался о бывшем игроке самарцев Сергее Корниленко, который ныне является спортивным директором команды.

«Корниленко был для меня важен не только как игрок, который много забивал, но и как человек. Он всегда был трудолюбивым, позитивным, любящим конкуренцию. Многие мечтают о таких футболистах в составе. У нас хорошие взаимоотношения. Сергей был командным игроком и фантастическим человеком. Всё благодаря его отношению к делу и поведению. Настоящий пример для других. Корниленко всегда боролся на поле», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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