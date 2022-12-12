Веркотерен ответил на вопрос, прошло ли время «золотого» поколения сборной Бельгии

Бывший главный тренер сборной Бельгии Франк Веркотерен считает, что время «золотого» поколения национальной команды ещё не прошло.

«Время «золотого» поколения сборной Бельгии ещё не прошло. Есть Куртуа, Де Брёйне и другие. Они ещё в составе. Это важные игроки для будущего сборной Бельгии. Конечно, больше нет Компани, Мертенса, Алдервейрелда, Вертонгена, но есть другие исполнители, на которых строится команда. У нас много молодых футболистов. Посмотрим, смогут ли они выйти на уровень Азара. У меня есть вера в молодёжь. Она позволяет надеяться на лучшее.



Был ли ЧМ-2018 последним шансом для Бельгии выиграть титул? Поколение было на пике. Мы проиграли Франции — лучшей сборной ЧМ-2018. Но я надеюсь, что это был не последний шанс. Сейчас говорят, что «золотое» поколение не выиграло ничего. На них возлагали большие надежды из-за потенциала игроков. Но футболисты задрали планку слишком высоко», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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