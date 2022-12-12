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Веркотерен ответил на вопрос, прошло ли время «золотого» поколения сборной Бельгии

Веркотерен ответил на вопрос, прошло ли время «золотого» поколения сборной Бельгии
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Бывший главный тренер сборной Бельгии Франк Веркотерен считает, что время «золотого» поколения национальной команды ещё не прошло.

«Время «золотого» поколения сборной Бельгии ещё не прошло. Есть Куртуа, Де Брёйне и другие. Они ещё в составе. Это важные игроки для будущего сборной Бельгии. Конечно, больше нет Компани, Мертенса, Алдервейрелда, Вертонгена, но есть другие исполнители, на которых строится команда. У нас много молодых футболистов. Посмотрим, смогут ли они выйти на уровень Азара. У меня есть вера в молодёжь. Она позволяет надеяться на лучшее.

Был ли ЧМ-2018 последним шансом для Бельгии выиграть титул? Поколение было на пике. Мы проиграли Франции — лучшей сборной ЧМ-2018. Но я надеюсь, что это был не последний шанс. Сейчас говорят, что «золотое» поколение не выиграло ничего. На них возлагали большие надежды из-за потенциала игроков. Но футболисты задрали планку слишком высоко», — сказал Веркотерен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.

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