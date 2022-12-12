Дуймович: поляки не должны были играть в отборе на ЧМ после отказа от игры с Россией

Бывший хорватский полузащитник «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал отстранение России от участия в официальных международных матчах.

«Я неоднократно говорил: нельзя смешивать политику и спорт. Такой позиции придерживаются все понимающие и адекватные люди. Безумно жаль российских футболистов, которые многие годы пахали, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.



Полякам, раз они отказались играть с Россией, не нужно было проводить и остальные матчи отбора. А получилось, как всегда, некрасиво. Видимо, отстранения российской сборной хотели со всех сторон, чтобы закончить СВО.



Ну вы же видите, что это не помогает? Российский спорт могут отстранить и на десять лет, но разве спортсмены что-то решат в политике? Нет. Им нужно тренироваться и играть. Безумно жаль, что сейчас происходят подобные вещи», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Напомним, после отстранения сборной России от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА сборная Польши получила право игры в финале стыков за право выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В стыковом матче поляки обыграли команду Швеции и в итоге отобрались на мундиаль.

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