Дуймович: поляки не должны были играть в отборе на ЧМ после отказа от игры с Россией

Бывший хорватский полузащитник «Динамо» и «Локомотива» Томислав Дуймович прокомментировал отстранение России от участия в официальных международных матчах.
«Я неоднократно говорил: нельзя смешивать политику и спорт. Такой позиции придерживаются все понимающие и адекватные люди. Безумно жаль российских футболистов, которые многие годы пахали, чтобы выйти на чемпионат мира в Катаре.
Полякам, раз они отказались играть с Россией, не нужно было проводить и остальные матчи отбора. А получилось, как всегда, некрасиво. Видимо, отстранения российской сборной хотели со всех сторон, чтобы закончить СВО.
Ну вы же видите, что это не помогает? Российский спорт могут отстранить и на десять лет, но разве спортсмены что-то решат в политике? Нет. Им нужно тренироваться и играть. Безумно жаль, что сейчас происходят подобные вещи», — приводит слова Дуймовича Sport24.
Напомним, после отстранения сборной России от участия в официальных матчах решением УЕФА и ФИФА сборная Польши получила право игры в финале стыков за право выступать на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В стыковом матче поляки обыграли команду Швеции и в итоге отобрались на мундиаль.
Истребители сопровождают сборную Польши на ЧМ-2022
- 12 декабря 2022
-
11:11
-
11:08
-
11:05
-
11:04
-
10:58
-
10:40
-
10:33
-
10:21
-
10:15
-
10:13
-
10:04
-
09:50
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:15
-
08:40
-
08:40
-
08:30
-
08:15
-
08:13
-
08:10
-
07:40
-
07:03
-
06:42
-
06:16
-
05:22
-
05:17
-
05:03
-
04:54
-
03:52
-
03:44
-
03:39
-
03:27
-
02:55